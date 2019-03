Des aviatrices historiques donnent leur nom aux trois ronds-points du boulevard "Simone Veil" à Mont-de-Marsan

La mairie de Mont-de-Marsan a décidé de renommer le boulevard Nord, en boulevard " Simone Veil". Sur cet axe, trois ronds-points vont prendre le nom d'aviatrices historique, Andrée Dupeyron, Elisabeth Boselli et Adrienne Bolland.

Andrée Dupeyron, la première " landaise" à piloter un avion

C'est une landaise d'adoption. Andrée Dupeyron est l'une des aviatrices les plus connues dans le département. Elle habite Mont-de-Marsan avec son mari qui dirige un atelier de mécanique. C'est lui qui apprend à Andrée à piloter un avion à hélice, elle y prend tellement goût qu'elle tente de battre des records.

Son plus grand exploit , c'est en 1938, Andrée Dupeyron bat le record féminin de distance en ligne droite sans escale. 4 360 km entre Oran en Algérie et Tel El Aham en Irak enfin, dans les environs de la ville irakienne puisque pendant quatre jours, Andrée Dupeyron est portée disparue. Elle s'est posée, à sec de carburant, avec son avion à hélice dans le désert au Nord-Ouest de l'Irak.

Un exploit qui rend très populaire Andrée Dupeyron, notamment à Mont de Marsan, elle y est accueillie en héroïne. Son histoire inspire même le cinéma d'époque , avec le film "Le ciel est à vous" de Jean Grémillon, sorti en 1943.

Elisabeth Boselli, première femme à avoir conduit un avion de chasse

C'est la première pilote breveté sur avion de chasse en 1946. Elisabeth est l'une des seules à piloter l'avion de chasse français de l'époque, le Dewoitine D 520, celui qui a affronté les avions allemands pendant la seconde guerre mondiale.

Passionnée d'aviation, Elisabeth décide en 1954, de battre le record du monde de distance à bord d'un avion de chasse. Elle choisit de le faire sur un avion de chasse Mistral, au départ de la base aérienne 118 de Mont de Marsan, c'est là où stationne l'avion qu'elle va utiliser. Le 21 février 1955, à 15h, le mistral d'Elisabeth Boselli décolle sous la tempête , direction Oran, en Algérie.

Elle fait le trajet aller-retour, soit plus de 1840 km sans s'arrêter ! Un exploit " suicidaire" pour certains et ils n'étaient pas loin d'avoir raison. Quand l'avion d'Elisabeth atterrit à la base aérienne 118 de Mont de Marsan, il ne luit restait plus que 3 minutes de carburants pour voler.