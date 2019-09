Des avions de chasse ont réveillé les Creusois dans la nuit de mardi à mercredi

Creuse, France

Des avions de chasse dans le ciel creusois, ça n'a rien d'exceptionnel. La Creuse est traversée par des couloirs de vols pour les avions militaires, nous les apercevons régulièrement pendant qu'ils effectuent des exercices et des entraînements. Leur dernière virée, toutefois, s'est faite remarquée. Dans la nuit de mardi à mercredi, de nombreux Creusois ont été réveillé en sursaut vers 2h30 du matin, à cause du bruit.

Des vols trop bas, à des heures trop matinales... cela provoque l'agacement de Michel Moine, le maire d'Aubusson. Il a écrit à la préfète de la Creuse pour manifester son mécontentement : "Vous dormez profondément et tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Ils sont passés à très basse altitude et à très grande vitesse. Comme nous sommes une zone peu peuplée, on s'imagine que les populations ne diront pas grand chose. La préfète m'explique qu'il y a des exercices en ce moment, mais on peut imaginer qu'il y a des zones où l'on ne dérange pas les habitants."

Si c'est à Aubusson que les avions semblent avoir fait le plus de vacarmes, ils ont été entendu dans plusieurs communes du département. Sur notre page Facebook, vous avez signalé leur passage à Guéret, Peyrat-la-Nonière, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Chénérailles, Dun-le-Palestel, Bétête ou encore Domérat. Jean-Louis, habitant d'Aubusson, a lui aussi été réveillé par le ramdam :

C'est la première fois que j'entends un bruit aussi fracassant. Après, on raisonne, du moment qu'on entend le bruit, c'est qu'il ne nous est pas tombé dessus !

Jean-Louis n'a pas pu s'empêcher, l'espace de quelques instant, de penser au crash d'un mirage 2000 à Saint-Oradoux-près-Crocq, dans le sud-est de la Creuse. En mars 2011, deux militaires avaient trouvé le mort.

Les élus ne sont pas avertis du programme des survols à basse altitude. Il existe seulement un site internet officiel, qui publie au jour le jour la carte des passages des avions militaires. Pour ce jeudi 19 septembre, nous devrions être épargné.