Des billets de TER à deux euros pour 50 destinations des Hauts-de-France

Hauts-de-France, France

Pour deux euros, à vous Boulogne-sur-Mer, Calais, ou le Touquet. La Région vient de mettre en vente ce lundi les premiers billets de TER de l'opération "Billet à 2 euros Eter" : 50 destinations des Hauts-de-France accessibles pour une pièce argentée et dorée, dont 24 en bord de mer. Pour en profiter, il ne faut pas manquer le coche : les tickets disponibles ce lundi par exemple concernent le weekend du 6 au 7 juillet.

D'autres seront mis en vente dans les prochaines semaines : Pour voyager le week-end du 20-21 juillet, il faudra réserver le 8 juillet. Pour les 3 et 4 août, le ticket sera à acheter le 22 juillet, et le lundi 29 juillet si vous comptez profiter de l'offre les 10 et 11 août.

Une "mesure sociale", explique la région

Pour acheter votre ticket, vous pouvez le faire en ligne ou aux bornes TER des gares des Hauts-de-France, l'an passé, 102 000 personnes ont utilisé un billet ETER selon le vice-président en charge des transport Franck Dhersin. "C'est très attractif", se félicite l'élu, qui évoque "une mesure sociale. Cela permet à des tas de personnes de s'offrir un weekend, une sortie mer, sinon ils ne le feraient pas. C'est devenu un rendez-vous pour des milliers de personnes. Il y a aussi un intérêt de découverte de la région pour des gens qui ne quittent pas souvent leur centre-ville ou leur quartier." Autre objectif affiché par la Région, amener à changer les habitudes : privilégier le train plutôt que la voiture, notamment l'été lorsque les routes qui mènent aux bords de mer peuvent être très encombrés.

Ces amienois, croisés en gare, vont profiter de ces billets à deux euros pour se rendre en bord de mer. Copier

La SNCF propose aussi de voyager dans les villes des Hauts de France pour le même prix. Il vous faudra acheter votre ticket le 1er juillet, pour vous rendre dans la destination de votre choix du 13 au 19 juillet. Il est également possible de partir vers 15 "destinations natures", les 26,27 et 28 juillet : parmi lesquels Saint-Omer, Maubeuge, Compienne et Amiens. Là les billets seront mis en vente le lundi 15 juillet.