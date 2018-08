D'après la SNCF, les usagers des trains TER n'ont aujourd'hui une connexion internet que 75% du temps. Avec la Région, elle teste deux dispositifs pour améliorer cette connexion à bord.

Des bornes Wi-Fi

Le premier dipositif consiste en des bornes Wi-Fi installées à bord de certaines rames. Des antennes posées sur le train permettent de capter les réseaux 3G/4G d'Orange, SFR et Bouygues et de les rediffuser, via une box, en connexion Wi-Fi à l'intérieur du train.

L'usager installé à bord peut dès lors accéder à internet. Il doit rentrer son adresse mail et il accède à un portail qui lui propose des informations sur la Région, sur les autres transports disponibles pour une éventuelle correspondance. Une bibliothèque en ligne gratuite y est également proposée par la SNCF. Mais l'usager peut sortir de ce portail et naviguer sur les sites internet de son choix.

Le portail par lequel on accède à internet dans les trains TER © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le débit dépendra du nombre d'utilisateurs connectés en même temps. Pas sûr que vous puissiez regarder un film en streaming!

Ces bornes Wi-Fi sont expérimentées dans trois rames sur la ligne Mâcon-Lyon-Valence depuis ce mardi. Début 2019, trois rames de la ligne Lyon-Grenoble seront également équipées.

Des logos Wi-Fi au dos des sièges dans les rames TER concernées par l'expérimentation © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'expérimentation doit durer 18 mois. Les usagers sont invités à faire part de leurs commentaires, notamment sur le portail d'accès.

Des vitres moins étanches aux signaux 3G/4G

Un autre système permettant une meilleure connexion à bord va aussi être expérimenté : des vitrages "haut-débit athermiques", c'est-à-dire des vitres qui affaiblissent moins les signaux 3G/4G. Deux rames TER circulant sur les lignes Lyon-Roanne-Clermont et Lyon-Bourg-en-Bresse doivent être équipées en cette rentrée. L'expérimentation durera un an.

Quel coût?

Les expérimentations sont financées par la Région, pour un montant de 1,3 million d'euros.

Que se passera t-il après cette phase de test? L'objectif de la Région s'est d'améliorer les connexions internet à bord de tous ses TER, mais elle n'avance pas de calendrier. Les trains seront équipés au fur et à mesure, en fonction des opérations de maintenance et de renouvellement du parc.

Aucun coût global n'est avancé non plus. Une expérimentation coûte souvent plus cher que l'équipement final : les vitres, par exemple, ne sont pas produites en série mais en petite quantité pour la phase de test.