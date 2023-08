Des bouchons en série ce vendredi sur l'A6 en Bourgogne

Bison futé prévoyait une journée difficile sur les routes et autoroutes de France. Cela se vérifie depuis ce matin en Bourgogne où les ralentissements et les bouchons se multiplient suite à des accidents. Plus de 10kms ce vendredi midi en Saône-et-Loire, 9km cet après-midi en Côte-d'Or

D'importants bouchons sur autoroute - illustration © Radio France - Tommy Cattaneo Le drapeau rouge a été hissé pour ce vendredi sur les routes de France avant "la journée la plus difficile de l'été" ce samedi selon les prévisions de Bison Futé qui sort le drapeau noir. ⓘ Publicité En Bourgogne, les difficultés ont débuté dès la matinée avec un trafic saturé entre Beaune et Lyon dans le sens des départs sur l'A6. Un accident survenu peu avant midi à hauteur de Tournus en Saône-et-Loire et impliquant trois véhicules, a rapidement occasionné un bouchon d'une dizaine de kilomètres. Cet accident ne s'est heureusement soldé que par un blessé léger. En Côte-d'Or, c'est aussi dans le sens des retours en direction de Paris que la situation était compliquée ce vendredi après-midi. Un accident impliquant deux véhicules sur la voie de gauche. Cet accident occasionnait des ralentissements à hauteur du kilomètre 324, et il a occasionné 10 kilomètres de retenue, augmentant le temps de parcours d'au moins 40mn pour traverser cette difficulté. Les véhicules ont pu être dégagés.