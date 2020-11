Des bouchons malgré le confinement : les Sarthois se déplacent trois à dix fois plus qu'au printemps

Pendant ce second confinement, les ralentissements n'ont pas disparu des routes et les transports en commun sont bien plus fréquentés qu'au printemps. Le phénomène se confirme de jour en jour et les chiffres le montrent : nous nous déplaçons beaucoup plus que pendant le premier confinement.