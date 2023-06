Des bus à Cannes roulant avec un carburant bio à base d'huile végétale

Parking et bus à Cannes (photo d'illustration)

Décarboner les bus. C'est l'objectif de l'agglomération Cannes Lérins. Pour ce faire, la collectivité a décidé de passer par plusieurs étapes. La première, dés ce mois de juin, consiste à alimenter 70 de ses bus à moteur thermique par un biocarburant 100 % renouvelable. "Une première dans la région", se félicite Cannes-Lérins. Appelé HVO100, il est 100% renouvelable et est obtenu à partir d’huiles végétales durables ou de déchets; graisses animales, huiles de cuisson ou résiduelles. Un carburant produit dans la région, à la Mède.

ⓘ Publicité

"Neutralité carbone en 2050"

L'étape suivante sera de passer ces bus à l'hydrogène. Un gaz qui devra être vert et qui sera produit sur Cannes. Enfin, Palm-Bus continue d'électrifier sa flotte. " Tout ceci s'inscrit pleinement dans l'ambition climat et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050", explique le président de l'agglo, David Lisnard. A ce jour, l’Agglomération Cannes Lérins s’est équipée de 30 bus électriques en circulation. En outre, la Régie Palm Bus a fait l’acquisition dès 2017 de 6 minibus électriques, affectés sur trois lignes du centre-ville de Cannes : la navette City Palm (la Croisette, la rue d’Antibes), la navette du Suquet et celle de Montfleury. Les trois itinéraires de cœur-de-ville sont donc 100% électriques.