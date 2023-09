Des bus de la RTCR qui restent au dépôt ce samedi à La Rochelle à cause d'un mouvement de grève

les bus sont à l'arrêt ce samedi matin à La Rochelle. Les chauffeurs de la RTCR ( la régie des transports collectifs rochelais) sont en grève et sont rassemblés devant leur dépôt. Un appel à la grève pour dénoncer la transformation de cette régie en société d'économie mixte.

Le projet des élus est d'injecter des capitaux privés dans cette entreprise publique, afin de développer les transports urbains et d'opérer un rapprochement entre la RTCR et le réseau urbain Transdev

Un flou Total dénoncent les salariés

La décision de créer une Somep (société d'économie mixte à opération unique) a été actée le 6 juillet dernier et prendra effet le premier janvier 2025. Le nouveau réseau de bus sera opérationnel au 1er juillet de la même année.

Les syndicats craignent de leur côté des suppressions de postes et dénoncent également un manque d'informations.

Franck Rinchet-Girollet élu CFDT évoque un "flou total" . Les 300 salariés dit-il "réclament un peu de considération et attendent des informations. Aucun bus ne circule depuis ce samedi matin sur le réseau Yélo à La Rochelle en revanche les navettes maritimes pour le Grand Pavois sont assurées normalement.