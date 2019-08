Des bus de Strasbourg vont rouler propre grâce à une entreprise marnaise

Vitry-le-François, France

Des bus de la ville de Strasbourg vont rouler propre, sans rejeter de CO2, grâce à une entreprise marnaise. Il s'agit de Haffner Energy, une PME de Vitry-le-François, dans la Marne.

L’idée est de transformer de la biomasse, c'est-à-dire des déchets issus du bois ou de l'agriculture, en hydrogène et donc en énergie. Le procédé diffère des deux techniques actuelles : la transformation d'énergie fossile (méthane) et l'électrolyse de l'eau. Il repose sur le chauffage de la biomasse et la gazéification, de façon à obtenir "l'hydrogène renouvelable le plus compétitif qui soit", pur à 99,97 %", explique Philippe Haffner, président de Haffner Energy.

Pour la première fois au monde, une unité de production va être installée à Strasbourg dans deux ans. Elle permettra d'alimenter une trentaine de bus de la ville. Ils rouleront à l'"hydrogène vert" non émetteur de C02. Les bus seront rechargés la nuit, une fois arrivés au bout de l'autonomie évaluée à 300 kilomètres.

Le projet a été présenté ce lundi par le distributeur de gaz local R-GDS et Haffner Energy. L'installation représente un investissement de sept millions d'euros.