Des bus électriques testés dans la métropole de Montpellier pour trouver le constructeur des bustram

Des bus électriques de sept constructeurs différents sont testés en conditions réelles de circulation entre mai et juillet dans la métropole de Montpellier. Le but est de collecter des données techniques, affiner le cahier des charges et choisir celui qui construira les bustram à l'horizon 2025.

Première phase d'expérimentation pour le projet de bustram dans la métropole de Montpellier. Des bus électriques de sept constructeurs différents seront essayés en conditions réelles de circulation entre mai et juillet. Le but est de tester les performances des bus et les batteries électriques en conditions réelles de circulation pour choisir celui qui participera au projet final explique Julie Frêche, chargée des transports à la métropole : "ce n'est pas une expérimentation commerciale. Il n'y aura pas de passagers. On va tourner à vide et transformer les passagers en poids pour quand même récolter de la donnée technique sur la circulation de tous ces bus en situation réelle."

Julie Frêche, chargée des transports à la métropole de Montpellier explique en quoi va consister la phase expérimentale. Copier

Affiner le cahier des charges et choisir un constructeur

Cette phase expérimentale va permettre à la métropole d'affiner leur cahier des charges selon Julie Frêche : "on veut que les bus aient des baies vitrées larges pour faire entrer la lumière. Il y aura des alertes sonores et visuelles à l'approche de chaque arrêt et un affichage de l'arrivée des bustram en temps réel à toutes les stations. Il y aura une ouverture systématique de toutes les portes à chaque montée pour réduire au maximum le temps d'arrêt à chaque station et assurer la performance et la vitesse de circulation" L'appel d'offres sera lancé au deuxième semestre 2023. D'ici la fin de l'année 2023, le constructeur officiel sera choisi.

Les sept constructeurs qui participent à l'expérimentation sont Mercedes, Solaris, Ebusco, Irizar, Iveco, Volvo et Man. Il n'y a pas de Bluebus 5SE de la marque Bolloré. Pour rappel, 149 bus électriques de cette marque ont été retirés par la RATP à Paris après que deux d'entre eux aient brûlé au mois d'avril.

Julie Frêche, chargée des transports à la métropole de Montpellier, souhaitent que ceux qui prennent leur voiture pour aller au travail changent de mode de transport. Copier

Cinq lignes de bustram à l'horizon 2025

Ce projet de bustram n'en est donc qu'à ses prémices. Les cinq lignes doivent arriver à l'horizon 2025. Ces 60 bus électriques circuleront la plupart du temps en site propre pour aller plus vite et éviter les bouchons. C'est-à-dire qu'ils auront leur propre voie de circulation parfois sur près de 63% de la ligne. Le feu passera au vert à leur arrivée aux carrefours ou intersections.

Ils traverseront plusieurs communes de la métropole. Le but est de faire changer de mode de transports de 19 000 personne qui roulent aujourd'hui en voiture pour leurs trajets quotidiens. "Nous allons traiter tous les points de congestion. Mais là ou il n'y a pas de circulation, le bus sera avec les voitures individuelles. Il y aura des temps de trajet garantis. Nous allons résorber la faiblesse d'offre de transports dans les zones d'emploi. Et offrir aux gens qui se rendent tous les matin dans ces zones d'activités, une véritable alternative à la voiture individuelle. Il faut que le trajet en bustram soit plus rapide que celui de la voiture."

Les cinq lignes dans le détail

Ligne 1 : de la place de l'Europe à Montpellier, à l'espace gare de Castries (passage par Vendargues, le Crès, le Millénaire)

Ligne 2 : du quartier Sabines à la gare Sud de France (passage par l'Avenue de la Justice, St Eloi, Cevennes)

Ligne 3 : du stade Pierre de Coubertin à l'Arc de Triomphe (passage par la Mosson)

Ligne 4 : de Cournonsec au rond-point Maurice Gennevaux (Cournonterral, Pignan, Lavérune, connexion avec la future ligne 5 de tram)

Ligne 5 : de l'Arc de Triomphe à Euromédecine à Grabels (Château d'Ô)

Des bus électriques de sept constructeurs vont être testés dans la métropole de Montpellier entre mai et juillet. © Radio France - Morgane Guiomard