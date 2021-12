Des bus gratuits entre Châteauroux et Villedieu-sur-Indre dès le 1er janvier prochain

Si vous êtes un habitant de Villedieu-sur-Indre, cette information pourrait faire plaisir à votre porte-monnaie ! À partir du 1er janvier prochain les bus REMI reliant la commune à Châteauroux vont devenir gratuits. Le projet sera voté ce vendredi soir en Conseil Municipal. Xavier Elbaz, le maire, a été aidé dans sa démarche par la région.

Comment cela va-t-il marcher ?

Toute personnes (habitant ou autre) montant dans un car REMI à Châteauroux pour se rendre à l'un des arrêts de Villedieu-Sur-Indre, et inversement, n'aura rien à débourser ni à présenter quoi que ce soit.

Arrêts concernés à Châteauroux : Gare routière, Préfecture, Croix Perrine, les différents lycées et le lycée agricole

Arrêts concernés à Villedieu-Sur-Indre : Mehun centre, Golf, Villedieu centre, Chambon, Le Poyou

Les trajets intra Villedieu

Il s'agit donc d'utiliser les trajets existants avec un réseau dense souligne l'édile (il y a jusqu'à 11 allers-retours par jours)

Une première dans la région

Le mécanisme est simple, à la fin de l'année la région Centre Val-de-Loire facturera le coût de l'ensemble des tickets voyageurs (trois euros par ticket) à la commune. Le maire de Villedieu-Sur-Indre estime que cela reviendra à un coût entre 25.000 à 40.000 euros pour la commune.

Outre son aspect écologique, le maire défend un aspect social et économique important : favoriser le budget des salariés et les aider à réaliser les trajets domicile-travail, permettre l'accès aux loisirs des plus jeunes et enfin rendre plus indépendants les jeunes adultes et les personnes âgées qui ne conduisent pas ou plus.

Le projet sera délibéré et voté ce vendredi 17 décembre 2021 en conseil municipal.