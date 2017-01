Des bus pour lutter contre l'isolement des personnes âgées

Une douzaine de personnes bénéficie à Avignon du service Solibus. Elles peuvent ainsi participer à des activités en groupe, et briser leur solitude.

Depuis trois mois, l'association Minibus service propose un nouveau service : Solibus, comme bus solidaire. L'objectif ? Emmener des personnes âgées à des activités diverses en groupe : sport, cinéma, théâtre.

Une douzaine de personnes bénéficient de ce service chaque semaine.

'On partage quelque chose, on sort de la solitude" - Danielle

Josette est isolée, elle a 77 ans et est arrivée à Avignon il y a deux mois: "C'est très important, car je ne connais pas les environs. N'étant pas motorisée, je ne pourrais pas sortir d'Avignon." Josette ne connaît pas bien la région, mais plus pour longtemps : "Ca me permet d'aller à Aix-en-Provence, Carcassonne, d'aller au spectacle à Vedène, on a eu une pièce de théâtre fabuleuse."

Danielle attend aussi avec impatience ses rendez-vous Solibus, d'ailleurs elle garde son "petit programme Solibus", son "programme évasion". Pour Danielle, ces bouffées d'air lui sont devenues indispensables : "On partage quelque chose, on sort de la solitude... Elle nous retombe toujours dessus à un moment donné, ne serait ce que le soir. Mais quand la journée, on a pu aller voir quelque chose, découvrir, partager quelque chose, c'est du bonheur, c'est du positif"



C'est une façon de créer du lien social et de briser la solitude, rénchérit Elisabeth Cozian, directrice de l'association porteuse du projet, pour "retrouver des habitudes collectives, sortir, revoir des spectacles, choses qui ne sont plus possibles pour certaines personnes qui ne peuvent plus se déplacer".

L'association est joignable au 06.04.40.45.21.