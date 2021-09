Des bus remplaceront les TER entre Nîmes et Lunel pendant une durée indéterminée

Les voies de train entre Nîmes et Lunel et entre Nîmes et le Grau du Roi ont été endommagées suite aux inondations. Les TER sont remplacés par des bus jusqu'à une date indéterminée.

Des bus assureront le trajet entre Nîmes et Lunel et entre Nîmes et le Grau du Roi pendant une période indéterminée. Du personnel et de affichages redirigent les passagers sur place. Les TER ne peuvent plus passer parce que les voies ont été immergées par les inondations. Les diagnostics sont en cours et aucune date ne peut être donnée sur le retour à la normale.

TGV et Intercités détournés

Les TGV et les Intercités continuent, eux, de circuler. Leur trajet est cependant détourné. Ils ne desservent plus la gare de Nîmes centre mais s'arrêtent à Nîmes Pont du Gard. Ils ne s'arrêtent pas non plus à la Gare Saint-Roch à Montpellier mais vont à la gare Montpellier Sud de France.

Tout est indiqué sur le site de la SNCF.