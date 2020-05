Des bus sous fréquentés pour une distanciation assurée lors de la 1ere semaine de déconfinement à Limoges

La première semaine de déconfinement s'est bien passée dans les bus de Limoges. Si certains montent sans masques, ils sont peu. Et le distanciation physique est respectée. Avec, cela aide, une fréquentation de seulement 10% par rapport à une semaine normale.

Jusqu'à samedi, une équipe est chargée d'expliquer les consignes aux voyageurs. Elle sera resollicitée quand la montée à l'avant et la vente à bords feront leur retour

Le premier bilan est bon à l'issue de la 1ère semaine de déconfinement dans les bus de Limoges. "Dans le bus, c'est bien organisé. Il y a la distanciation. Les gens ne s'assoient pas n'importe comment" explique Ben, un usager." Tout n'est pas non plus parfait. "Parfois les gens ne portent pas de masque. Mais les conducteurs sont intransigeants. Ils leur disent de descendre" relate cet homme, masqué, mais pour qui ces protections sont difficiles à trouver. A ses yeux, il faudrait en distribuer.

Ils se font réprimander par les chauffeurs - Eric, un usager

Eric est aussi un client de la STCLM. "Il y en a qui ne mettent pas de masque. Mais ils se font réprimander par les chauffeurs" confirme t-il, tout en se réjouissant de l’organisation dans les bus de Limoges :"Tout est impeccable dans le bus. Pas de soucis. Si les gens respectent les consignes, pour moi, c'est totalement correct". Si tout se passe bien, c'est aussi car il y a très peu de monde depuis le début de la semaine.

"Depuis mardi, la fréquentation est à 10% par rapport à des journées de fonctionnement normales" explique Germain Sauvestre, le directeur général de la STCLM. "Cela nous permet d'avoir dans chaque véhicule, une distanciation physique d'au moins 1 mètre" se réjouit-il. Globalement, tout se passe très bien et les consignes sont respectées. Avec toujours 1 siège sur 2 condamné, pas de vente à bord, des montées seulement à l'arrière, et le port du masque obligatoire sauf pour les moins de 11 ans.

Difficile de garantir la distanciation quand la fréquentation va repartir

Mais la fréquentation va forcément repartir à la hausse. "On aura toujours cette problématique de distanciation à faire respecter. On compte sur la citoyenneté des passagers" exhorte Germain Sauvestre. Pour faire face, la STCLM, qui fonctionne aujourd'hui avec 90% de ses bus, va remettre 100% de ses véhicules sur le réseau dans les prochaines semaines. "Mais on ne pourra pas aller au delà" prévient le directeur général.

Si des marquages au sol vont être installés d'ici fin mai pour les passagers debout, chacun devra se montrer responsable. Il vaudra peut-être mieux, parfois, attendre le prochain bus. Sachant qu'au delà de 20% de fréquentation, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre est tout simplement impossible. Le masque sera d'autant plus indispensable. A l'instar du nettoyage des points de contact comme les barres, déjà effectué fréquemment par la STCLM lors du passage des bus dans différentes stations, notamment Winston Churchill.