Des caméras intelligentes au secours des pistes cyclables à Nice

Nice lance la saison de la chasse aux véhicules se garant ou circulant sur les pistes cyclables. Les espèces chassées sont les voitures, les motos et les camions. Mais attention, le territoire de chasse ne s'étend pas à toute la ville. Pour l'instant, c'est une expérimentation de trois mois et ciblée sur deux axes routiers : Dante-Buffa et Durante-Congrès. Six caméras intelligentes vont vidéo-verbaliser les infractions sur neuf zones.

ⓘ Publicité

C'est un policier municipal qui verbalise in fine

Le principe est simple. L'intelligence artificielle (IA) qui équipe les caméras et le logiciel analyse le paysage urbain, repère l'infraction puis envoie une alerte au centre de supervision urbain (CSU). Un agent va alors prendre le relais. Ce policier municipal va afficher l'image sur son écran et apprécier si verbalisation il doit y avoir. Si c'est le cas, c'est alors 135 euros que vous devrez payer sans que vous le sachiez. Vous recevrez en effet directement l'amende chez vous.

Toutes les caméras ne peuvent pas être équipées

Le système est français, fabriqué par la société Wintics Cityvision Il a été approuvé par la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés). Si l'expérimentation est concluante, alors l'outil sera généralisé à d'autres quartiers. Mais attention, pour l'instant, les 4.000 caméras de la ville ne sont pas toutes équipées d'une IA. Il faudra donc longtemps pour que Nice soit entièrement couverte. Il faudra également mettre la main à la poche. Car pour l'instant, le logiciel qui analyse et alerte la police municipale n'est valable pour que quelques caméras.

Des caméras avec beaucoup de potentiel

"Nous voulons sécuriser nos pistes cyclables, explique Anthony Borré, premier adjoint de la mairie de Nice en charge de la sécurité. Les livreurs, souvent, sont ceux qui se garent mal. Nous voulons que la réglementation soit respectée".

"Nous ferons un bilan après trois mois d'expérimentation, mais nous avons déjà quantifié que sur ces deux axes, plus de 40 infractions se produisent par jour", poursuit l'élu. Ce dernier explique aussi que le logiciel et les caméras ont été déclarés à la CNIL, mais que cet outil peut servir à combattre beaucoup d'autres incivilités. La municipalité y travaille en ce moment.