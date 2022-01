Des caméras-piétons pour la sécurité des contrôleurs et des usagers des bus et trams à Montpellier

Les contrôleurs de la TAM sont désormais équipés de caméra piéton. Seize caméras pour le moment, portés par les chefs d'équipe lors des contrôles. Un dispositif de plus pour assurer la sécurité des usagers dans les transports en commun de la métropole de Montpellier selon Sébastien Cote, adjoint à la ville de Montpellier chargé de la protection de la population.

16 caméras piétons portées par les chefs d'équipes

Ces caméras piétons ont déjà été expérimentées à Bordeaux, Lille ou encore à Dijon et Rennes. A Montpellier, on démarre avec 16 caméras mais il pourrait y en avoir plus dans l'avenir explique Nicolas Silberzahn, directeur général délégué de TAM, "tous les réseaux qui ont mis en place ce dispositif en France ne reviennent pas en arrière et on plutôt tendance à le développer, j'espère que ça aura le même impact sur la Tam". La métropole fera un retour d'expérience dans quelques mois avant de décider si ces caméras sont développées. Pour le moment, sur les 82 agents de contrôle, "seuls les chefs d'équipe sont habilités à les porter" précise Julie Frêche, vice-présidente de la Métropole en charge des Transports. Des agents de contrôles de la Tam qui ont été formés par la police municipale.

Un dispositif de plus pour la sécurité des contrôleurs et des usagers dans les transports

C'est ce qui nous permet de rester le plus courtois possible des deux côtés - Mohammed Derbal, chef de sécurité à la Tam

Pour Mohammed Derbal, chef de sécurité à la TAM, ces caméras représentent une vraie plus-value lors de leurs interventions, "pour un ticket parfois, ça dégénère, ça va très loin, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, l'intérêt de la caméra c'est de nous protéger et de protéger les clients aussi. C'est ce qui nous permet de rester le plus courtois possible des deux côtés" .

Ces caméras piétons, qui coûtent 1000 euros chacune, s'ajoutent aux opérations conjointes contrôleurs/police municipale/police nationale. 42 agents seront par ailleurs embauchés pour former la future police des transports de la métropole de Montpellier en 2023.