Des caméras-piétons pour les contrôleurs de bus à Metz

Des caméras-piétons accrochées à la veste des contrôleurs de bus et de Mettis à Metz. C'est la nouveauté de ce début d'année pour le réseau de transports Le Met'. Depuis le 11 janvier, 12 caméras sont mises à disposition des vérificateurs : une par binôme d'agents.

ⓘ Publicité

"On remarque déjà que les voyageurs sont plus calmes, plus tranquilles au moment des contrôles", note Véronique, contrôleuse.

"Ça nous permet de travailler plus sereinement. Dans notre métier, le but n'est pas d'entrer dans le conflit tous les jours. Avec ces caméras, on peut contrôler et passer à autre chose. S'il y a un conflit, on sait que les images pourront nous apporter une certaine sécurité", souligne Bruno, lui aussi contrôleur sur le réseau.

Des images qui ne sont d'ailleurs conservées que 30 jours maximum, et que les contrôleurs ne peuvent pas visionner. Seul un officier de police judicaire peut y avoir accès, dans le cadre d'une réquisition.

Le principal objectif est de renforcer la sécurité des contrôleurs

"Les communes qui ont lancé ces caméras-piétons avant nous ont constaté une réelle diminution des altercations entre contrôleurs et contrevenants", souligne Franck Duval, directeur du Met'. Il note tout de même qu'à Metz, les agressions de contrôleurs sont rares, même si "une agression, c'est déjà une de trop".

Il ne s'agit pour l'instant que d'une expérimentation. Ce n'est qu'en 2024, après étude des différents bilans, que le ministère des Transports décidera ou non de pérenniser le dispositif.