Des caméras vont surveiller tous les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes en direct

Pour "mieux protéger les voyageurs", Laurent Wauquiez veut que ce qu'il se passe dans les rames des TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes soit surveillé en direct. Le président de la région compte donc déployer 1.400 caméras dans l'ensemble des 110 rames régionales.

Ces caméras transmettront les images en temps réel au PC sécurité installé à la gare de Lyon Part-Dieu. Ce dispositif unique en France est déjà testé sur la ligne Lyon - Saint-Etienne - Firminy depuis la fin du mois de juillet et concluant selon Laurent Wauquiez puisqu'il a permis des interpellations. "C'est une vraie prouesse technologique" souligne-t-il, car l'objectif est de ne jamais perdre le signal même dans les zones où le signal est mauvais. Pour cela, "on utilise les trois opérateurs en même temps et à chaque instant, on choisit le meilleur."

Un dispositif à 34 millions d'euros

En recevant les images en direct, le PC sécurité peut alerter la police ferroviaire."Si on a un délinquant, un agresseur, quelqu'un qui a commis un délit, on pourra le suivre dans le TER et être sûr de l'interpeller immédiatement. Cette expérimentation va nous permettre d'agir tout de suite."

Ce dispositif doit commencer à arriver sur les autres lignes d'Auvergne-Rhône-Alpes dès le début de l'année 2021. Ensuite, il sera déployé "le plus rapidement possible" assure Laurent Wauquiez. La région y consacre une enveloppe d'environ 34 millions d'euros.