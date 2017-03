Des cars pour l’aéroport Saint-Exupéry : Ouibus déploie des dessertes en Auvergne-Rhône-Alpes

16 villes d'Auvergne-Rhône-Alpes vont être reliées à l'aéroport Saint-Exupéry par des lignes de cars Ouibus, à partir du 31 mars. Pour ce faire, la société Faure Transports, qui exploitait déjà une desserte entre Grenoble et l'aéroport, devient franchisée Ouibus, filiale de la SNCF.

Faure Transports n’avait pas attendu la loi Macron et avait déjà montré la voie en exploitant depuis 1980 une liaison entre Grenoble et l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, complétée par la suite , par de nouvelle lignes vers Chambéry et Voiron. En signant ce partenariat avec Ouibus, l'entreprise va affecter 20 cars aux dessertes avec Saint-Exupéry. Elle a pour cela acquis 10 véhicules supplémentaires et a recruté des chauffeurs. « On a une cinquantaine de capitaines [dénomination des chauffeurs des cars Ouibus N.D.L.R] qui vont rouler à partir du 31 mars, dont 17 nouveaux contrats d’embauche », précise Renée Gadoud, adjointe de direction. Pour l’entreprise, la franchise Ouibus offre l’accès à un réseau de distribution national et international, un bon référencement sur internet, et une application mobile très simple pour prendre une réservation jusqu’à la dernière minute.

La desserte aéroportuaire correspond à une forte demande

Ouibus ambitionne de se positionner le 31 mars, comme le leader de la desserte aéroportuaire par autocar en France. Roland de Barbentane, son directeur général, répond à une demande précise des usagers : « Les gens ont une forte demande pour être accompagnés jusqu’aux aéroports, et la desserte des aéroports aujourd’hui en France est très peu élaborée avec des transports en commun ».

Le réseau de desserte de Saint-Exupéry - Ouibus

Certaines villes qui n’avaient que des allers retours à la demande, comme Voiron, les Abrets La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu auront dorénavant quatre fréquences par jour 365 jours par an. Outre Faure Transports, la société Starshipper assurera quelques liaisons dans la région. Au total, 25 véhicules seront affectés aux différentes liaisons. Les tarifs iront de 5 euros au départ de Villefontaine par exemple, jusqu'à 36 euros l'aller simple. Sachant que les prix varieront en fonction des dates de réservation. Actuellement, un aller simple Grenoble-Saint-Exupéry pour un adulte avec Faure Transports se paie 23 euros. Ça démarrera à 15 euros avec Ouibus, sachant encore une fois que le prix est variable. Ouibus se plaît à comparer ses tarifs à ceux du covoiturage.