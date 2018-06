Le Mans, France

Chaque jour, deux trains Intercités font l'aller-retour entre Caen et Tours, en passant par Le Mans et Alençon notamment. En 2020, c'est la région Normandie qui gérera cette ligne en lieu et place de l'Etat. Et Hervé Morin l'a confirmé à une association d'usagers : il veut supprimer un de ces trains pour le remplacer par un car.

La région Pays de la Loire est contre

Une décision qui ne ravit pas la région Pays de la Loire. La présidente Christelle Morançais l'a déjà fait savoir à Hervé Morin. Même si ce trajet n'est pas rentable, la région estime qu'il est utile aux usagers, et assez fréquenté pour être maintenu.

Les TER ne sont pas concernés.

Cette ligne est stratégique"

La CGT des cheminots de la Sarthe est aussi montée au créneau. Son secrétaire général Samuel Depoix y voit un signal fort en pleine grève contre l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire.

Pour lui "cette ligne est stratégique, car elle permet de rejoindre le Sud-Ouest" sans passer par Paris. Ce recours au car serait même le premier pas vers une fermeture définitive de cette ligne, selon le syndicat.