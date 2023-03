Des cas de revente de carburant entre particuliers dans les Bouches-du-Rhône : est-ce que c'est interdit ?

La pénurie d'essence dans les Bouches-du-Rhône profitent à certains ! Dans les Bouches-du-Rhône, il existe sur les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook Marketplace ou Le Bon Coin) des annonces de particulier revendant du carburant à 2,50 euro ou 3 euros le litre.

France Bleu Provence a récupéré le témoignage de Sam*. Par message, il répond très rapidement aux clients et affirme qu'il livre sur Marseille et ses alentours, à 2 euro 50 le litre :

"L'idée c'est plus de dépanner les autres que de se faire de l'argent. On fait à la commande. Si quelqu'un demande 10 litres, on va chercher 10 litres et on lui livre."

Sam assure que ce carburant, il ne le vole pas, il l'achète : "On a des amis qui travaillent dans des stations-essence et qui nous disent où est-ce qu'il y a de l'essence. Bon, je sais que c'est pas très légal..."

Effectivement, jusqu'au 1er avril 2023, dans les Bouches-du-Rhône, il est interdit par arrêté de remplir des bidons de carburant. Sam encourt jusqu'à 150 euros d'amende.

Par contre, aucun organisme ne peut nous confirmer que la revente en elle-même est interdite et que l'acheteur encourt un risque. La législation est assez floue.

Ce phénomène de revente est très marginal. En deux jours, Sam a eu deux clients.

*Le prénom a été modifié.