Dès ce lundi, les bus de Béziers accepteront 4 fois moins d'usagers et tous devront porter un masque

Avec le déconfinement, le réseau des bus Bee Mob de Béziers et de son agglomération va augmenter peu à peu son nombre de bus en circulation. Mais tous ne circuleront pas pour autant dès aujourd'hui. Et a bord de ceux qui circuleront, les règles sont strictes.

Une grande partie des bus de ville de l'agglomération de Béziers reprend du service ce lundi.

Les lignes A, B, C, D, E, F et G, ainsi que les lignes 5, 6 ,7 ,8 et 12 circuleront. Les autres restent suspendues pour le moment. Tous les conducteurs ne sont pas encore en capacité de reprendre le travail, pour des raisons personnelles et familiales.

Finie aussi la gratuité a partir d'aujourd'hui. Il va falloir de nouveau s'acquitter d'un titre de transport.

Enfin, les voyageurs vont devoir a partir de ce lundi pénétrer dans les bus, par la porte arrière, puisque tous les postes de conduite ne bénéficient pas encore des protections sanitaires. Elles sont en cours d'installation.

Deux problèmes majeurs se sont posés pour l'opérateur Bee Mob: la distanciation physique et le port du masque, désormais obligatoire dans les transports en commun à partir de l'âge de 11 ans.

Une capacité d'accueil divisée par quatre

Pour ce qui concerne la distanciation, et la règle de minimum un mètre entre chaque voyageur, la capacité des bus biterrois va devoir être considérablement diminuée.

"Les consignes sont très strictes. On doit neutraliser un siège sur deux. Et donc pour un bus qui habituellement peut transporter 80 personnes, on ne pourra pas en accueillir plus d'une vingtaine" explique Jean-Michel Gressard, le directeur de Vectalia, le gestionnaire du réseau.

"Nous mettrons aussi des marquages au sol sur les arrêts les plus importants de la ville pour rappeler à tout le monde qu'il faut respecter cette distanciation physique."

Masques obligatoire à partir de 11 ans

Concernant les masques, chaque usager à partir de l'âge de 11 ans devra donc en porter. Jean-Michel Gressard lance un appel à la responsabilité de chacun, puisqu'il n'y aura pas d'agent pour contrôler les usagers de chaque bus.

"Il y aura sans doute une petite tolérance d'exercée à l'égard des enfants, car il est parfois difficile de différencier un enfant de 9 ans d'un enfant de 11 ans, mais pour tous les autres usagers, j'espère bien que tout le monde a compris. Et en cas de problème ou d'incident, comme nous n'avons pas les moyens d'exercer un contrôle dans chaque bus, ce sont les forces de l'ordre qui nous épauleront en cas de besoin."