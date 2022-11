Des centaines de motards défilent à Pau contre le contrôle technique des deux roues

Plusieurs centaines de motards venus de toutes les Pyrénées-Atlantiques s'étaient donné rendez-vous sur le parking du Zenith de Pau ce samedi à la mi-journée avant de partir en cortège jusqu'à la préfecture. Un rassemblement identique avait lieu également à Tarbes et dans plus d'une soixantaine de villes en France à l'appel de la Fédération Française des motards en colère et des Bikers de France.

Les motards s'opposent au retour du contrôle technique des deux roues de plus de 125 cm3 comme l'impose une directive européenne depuis 2014. Cette mesure avait pourtant été annulée dans un premier temps par le gouvernement, mais plusieurs associations anti-pollution Respire, Ras le Scoot et Paris sans voiture ont attaqué le décret du gouvernement devant le conseil d'Etat qui leur a donné raison.

Au départ du cortège palois, les motards dénonçaient un contrôle complètement inutile. "Moi, ça fait plus de trente ans que je fais de la bécane," explique ce motard béarnais. "Ma moto, je l'a connais. Je ne vais pas monter sur une poubelle. _On sait très bien que s'il n'y a pas de frein, c'est direct dans un le mur." _Pour beaucoup cette obligation d'un contrôle technique est perçue comme une taxe sur les motards. "C'est encore un moyen de nous prendre du pognon. Si la question, c'est vraiment la sécurité routière, il y d'autres choses à faire avant, comme par exemple, réparer les routes qui sont complètement défoncées", s'agace ce jeune motard.