Des centaines de passagers bloqués dans un TGV pendant 12 heures en gare de Bordeaux Saint-Jean

Bordeaux

Ils auront passé près de deux heures dans deux rames de TGV bloquées à quai à la gare St Jean de Bordeaux. 600 voyageurs se sont retrouvés bloqués après une collision qui a eu lieu entre Toulouse et Montauban ce lundi soir. Une voiture a été percutée par deux trains à hauteur de Grisolles, à mi-chemin entre Toulouse et Montauban. La conductrice est morte sur le coup, et le trafic entre Bordeaux et Toulouse s'est retrouvé paralysé.

Parmi les 600 voyageurs, les plus fragiles, femmes enceintes, familles avec des enfants en bas âge notamment, ont pu être hébergés à l'hôtel. Les autres ont passé la nuit à bord, sous les couvertures fournies par la SNCF et dans des rames sans chauffage selon plusieurs témoignages sur Twitter.

Beaucoup de colère chez les usagers qui accusent la SNCF d'incompétence : "au début ça fait rire" dit un d'entre eux en vidéo sur Instagram, moins plusieurs heures plus tard quand on n'a pas d'infos. La compagnie assure avoir fourni aux passagers un repas et des boissons lundi soir, ainsi qu'un petit déjeuner ce matin, avant le départ du train ce mardi vers 6h45.