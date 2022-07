Des centaines de passagers restés à quai gare du Nord à Paris après la suppression de six trains Thalys

Hier, vendredi, c'était la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF. Une journée marquée par de grosses perturbations sur le réseau Thalys, qui relie Paris à Bruxelles, Amsterdam et Cologne. Après une collision entre un animal et un train, dans l'après-midi, côté belge, près de Tournai, certains trains ont connu des retards jusqu'à six heures. D'autres ne sont tout simplement pas partis.

Reprise progressive ce samedi

Au départ de la gare du Nord à Paris, six Thalys ont été supprimés. La SNCF a proposé aux clients concernés de rentrer chez eux ou de passer la nuit à l'hôtel. La compagnie ferroviaire annonce que le trafic reprend ce samedi matin. Elle indique que des rames seront ajoutées pour permettre d'acheminer à bon port tous les passagers, ceux qui n'ont pas pu embarquer hier comme ceux qui avaient un billet pour aujourd'hui.