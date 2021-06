VIDÉO - Des centaines de vélos dans les rues de Montpellier pour demander une ville cyclable

Ce dimanche 6 juin 2021, l'association Vélocité a organisé la quatrième édition de "Tous à vélo", une mobilisation pour demander plus d'infrastructures pour les vélos. Plus de 1.000 biclous, venus de toute la région montpelliéraine, se sont retrouvés à Montpellier.

Ce dimanche 6 juin 2021, les vélos étaient les rois des rues de Montpellier, l'espace d'une mobilisation. Ils étaient plus de 1.000 à participer à la quatrième édition de "Tous à vélo", 1.300 selon les policiers, un rassemblement organisé par l'association Vélocité et soutenu par les organisations le Vieux Biclou, du Bonheur à vélo et Montpellier à pied.

Venus de toute la région montpelliéraine, ils se sont retrouvés sur la Place de l'Europe. Ils sont ensuite partis pour une boucle dans le centre-ville de Montpellier. Cet itinéraire, composé de trois axes majeurs (de Saint-Gély-du-Fesc à l'aéroport, de Fabrègues à Castries, de Saint-Georges-d'Orques à Mauguio) avec un anneau cyclable dans le centre, représente ce que l'association appelle le Réseau Express Vélo.

"C'est un tracé que nous avons proposé aux élus, explique Nicolas Le Moigne, président de Vélocité. Aujourd'hui, quand on fait des pistes cyclables, on pense rue par rue. Il faut qu'il y ait une logique globale, comme quand on fait une autoroute ou un tramway, pour que ça devienne un véritable réseau continu et sécurisé."

Dans le cortège, tous sont d'accord pour dire qu'il est de plus en plus agréable de rouler à vélo dans Montpellier. "Maintenant qu'il y a les pistes cyclables temporaires, ça va à peu près, juge Lison, qui utilise son vélo tous les jours pour aller au travail ou faire des courses. Ça serait bien que ces pistes temporaires deviennent permanentes."

Les pistes cyclables restent insuffisantes. "C'est compliqué dans les rues où il n'y en a pas et où on doit faire comme des voitures quoi", explique Elio, âgé de 7 ans. "Il faudrait que ça soit continu, enchérit sa mamie, Monique, parce que parfois, la piste se termine d'un coup. On ne sait pas où aller et on se retrouve au milieu des voitures." La grand-mère de 68 ans préfère prendre son vélo à l'extérieur de Montpellier.

Ils sont nombreux à avoir déjà eu des frayeurs. "Encore au Peyrou, toute à l'heure, j'ai failli me faire renverser", raconte Sébastien, 48 ans. Il a déjà fini sur le capot d'une voiture. "C'était il y a deux ans, un refus de priorité, détaille-t-il. Il ne roulait pas très vite, je n'ai rien eu, mais il m'a pris... Il m'a engueulé. C'était forcément de ma faute. Il a dit que je n'avais qu'à faire attention."

"C'est le genre de frayeur qui fait qu'on a intérêt à vite remonter sur le vélo pour ne pas ancrer les peurs, analyse Léo-Paul, qui a été percuté à vélo dans un rond-point. C'est pour ça qu'on demande plus d'infrastructures : pour ne plus toujours devoir faire attention aux inattentions des automobilistes."

Pour la mobilisation, la police nationale et la police municipale ont sécurisé le parcours pour les vélos. Aucune voiture ne pouvait emprunter l'itinéraire, ce qui a agacé certains automobilistes. Dans le bouchon formé sur le Boulevard d'Antigone, vers 14h30, certains ont écrasé leur klaxon, recouvrant le son des petites sonnettes des vélos.

