Retraites : des cheminots bloquent les rails dans le Calvados, des trains avec 3h30 de retard en gare de Caen

Caen, France

Mines fatiguées et traits tirés ce lundi 30 décembre en gare de Caen : une soixantaine de voyageurs soupire devant le tableau d'affichage. Plusieurs trains sont annoncés avec du retard, entre 1h et 3h30. Ces perturbations sont dues à la présence de cheminots sur les rails sur l'axe Caen-Paris, notamment en gare de Mézidon et Frénouville, selon la CGT. Les trains concernés en gare de Caen devaient partir pour Paris, Argentan et Cherbourg.

La manifestation sur les rails s'est terminée vers 9h30 selon la CGT. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Cette action, au 26e jour de grève contre la réforme des retraites, s'est achevée vers 9h30 d'après le syndicat. La SNCF annonce un retour à la normale à partir de 10h. Le trafic reste néanmoins perturbé, avec 4 trains sur 10 en circulation lundi 30 en Normandie.