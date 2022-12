Des cheminots rassemblés devant la gare de Belfort pour demander une hausse des salaires

Une semaine décisive à la SNCF. Les négociations annuelles sur les salaires ont débuté ce mercredi 7 décembre et se termineront d'ici un mois. Les salariés de l'entreprise publique demandent une revalorisation de leurs salaires pour l'année prochaine. La CGT veut une hausse à hauteur de l'inflation, de 6,2% en novembre. De son côté, le syndicat SUD-Rail demande 400 euros brut en plus par mois. Pour peser dans les négociations, une journée de grève était organisée. A Belfort, une vingtaine de cheminots se sont rassemblés, à l'appel de la CGT devant la gare. Pour Mazouz Benlazeri, le secrétaire général de la CGT cheminots pour l'Alsace et le nord Franche-Comté, la demande est simple : la SNCF doit mieux rémunérer ses salariés : "En plus d'une augmentation de 6,5%, nous demandons un rattrapage des huit ans de gel des salaires. Au total, c'est une augmentation de plus de 10% que nous voulons".

Améliorer les conditions de travail

Pour le représentant syndical, une augmentation des salaires c'est ce qui permettrait à la SNCF de recruter "des conducteurs, des contrôleurs, des agents de maintenance qu'il manque aujourd'hui sur l'aire urbaine Belfort-Montbéliard". Reste que pour les cheminots rassemblés ce mercredi, il faut "une meilleure reconnaissance de leur travail". Quand elle arrive sur le quai de la gare de Belfort, cette cheminote constate parfois, en même temps que les voyageurs, l'annulation du train dans lequel elle devait monter. "Ca nous décrédibilise vis-à-vis des voyageurs. Ca nous met aussi en porte-à-faux : quand les voyageurs se rendent compte qu'ils ont les informations avant nous, ils ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles", raconte-t-elle. En cause : la gare de Belfort reçoit des TER de Bourgogne-Franche-Comté, du Grand-Est, des TGV ou encore des trains internationaux venus. Des transports gérés par des entités différentes ce qui rend l'organisation compliquée.

Sans compter d'autres difficultés, explique cette contrôleuse : "dans les gares, il n'y a plus de guichets. On est souvent les premières personnes que les gens voient. On est un peu le bouclier de la SNCF mais elle ne nous le rend pas : chez les contrôleurs, on n'a plus de hiérarchie, personne pour suivre notre travail". Pour Rabah Amira, le secrétaire général CGT cheminot à Belfort, la SNCF cherche toujours à faire plus avec moins de moyens. "Aujourd'hui l'entreprise se demande comment continuer à réduire les coûts en transportant plus de voyageurs. La seule chose qu'ils veulent, c'est limiter la casse". Si la SNCF ne parvient pas à trouver un accord avec les salariés, les syndicats de cheminots menacent. Il pourrait bien y avoir une grève les week-ends du 24 et du 31 décembre.