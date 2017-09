Des chiens pour inspecter les bagages suspects sur le réseau SNCF Transilien

Chaque année, ce sont plus de 1500 colis suspects qui sont signalés, soient environ 4 par jour. Ile de France Mobilité et la SNCF ont décidé de faire appel à une vingtaine de brigades cynophiles, vingt couples chien-maître, plus rapides à intervenir, avec des chiens dressés à repérer les explosifs.

En l'espace de trois ans, le nombre de sacs oubliés et signalés comme colis suspects, a augmenté de 122 %, sur le réseau Transilien. Cela représente plus de 1500 signalements, chaque année, soient environ quatre par jour. Ces signalements entretiennent le sentiment d'insécurité dans les transports d'Ile de France et contribue à provoquer des retards importants, quand on sait qu'il faut au moins une heure aux policiers, pour inspecter un bagage. La SNCF et Ile de France Mobilité, présidée par Valérie Pécresse, ont décidé de faire appel à des brigades cynophiles, plus rapides à intervenir. Quand il faut une heure aux hommes, il faut moins d'un quart d'heure aux chiens.

brigade cynophile dans le RER © Radio France - Sylvie Charbonnier

Des chiens dressés à repérer les explosifs

A la demande d'Ile de France Mobilité, la SNCF Transilien et la Direction de la sûreté, ont donc travaillé au déploiement d'un dispositif nouveau de 20 équipes de cyno-détection composées d'un maître chien et d'un chien spécialement dressé pour détecter les explosifs. Un projet, pour un coût de 6 millions d'euros sur trois ans, financés par Ile de France Mobilité pour 4 millions d'euros et par la SNCF pour 2 millions d'euros