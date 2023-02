Des collectifs opposés à l'implantation d'un centre de maintenance des trains en zone urbaine à Schiltigheim

Depuis plusieurs semaines, la SCNF a déjà "remisé", stocké des trains sur les rails situés près de cette friche ferroviaire située près du Centre technique de la ville de Schiltigheim et non loin de la gare de Bischheim-Schiltigheim. Les rames y sont nettoyées et réhabilitées en extérieur, avant de circuler à nouveau. Et même si rien n'est acté, un Technicentre de maintenance des trains pourrait aussi y être implanté d'ici 2025, ainsi qu'une une station de ravitaillement en gasoil.

La Région Grand Est a demandé à la SNCF d'étudier le meilleur site pour construire ce nouveau centre dans l'Eurométropole de Strasbourg (il prendrait en particulier en charge les rames destinées au transport transfrontalier dans le cadre de l’ouverture à la concurrence en 2025). La compagnie ferroviaire SNCF estime que celui de Schiltigheim est le plus pertinent, notamment pour des raisons techniques et d'accessibilité (les sites de Cronenbourg, de Hausbergen, de l'actuel Technicentre de Bischheim, du Port du Rhin entre autres avaient aussi été envisagés).

Un nouveau site de maintenance des trains

"On se rend compte avec le lancement du Réseau Express Métropolitain, qu'il y a une saturation progressive des équipements déjà existants sur la gare centrale de Strasbourg, détaille Thibaud Phillips, le vice-président de la Région Grand Est, en charge des transports et des mobilités durables. Il faut donc qu'on puisse trouver des sites pour pouvoir compléter la maintenance des trains et faire rouler les trains au quotidien. L'un des enjeux c'est d'avoir une proximité avec le nœud ferroviaire de Strasbourg. Il y a une difficulté foncière dans le secteur de la gare de Strasbourg qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de sites en lice".

L’association des locataires du site ICF de Schiltigheim, l'association CLCV (Consommation Logement Cadre de vie), ASTUS, les collectifs Mon train j'y tiens et Mon tram j'y tiens, la CabAnne des créateurs et Pour un logement décent, sont vent debout contre le projet de l'implanter près de la gare de Bischheim-Schiltigheim, en pleine zone urbaine. Des immeubles entourent les voies ferrées.

Les riverains redoutent le bruit et les odeurs de diesel

Les riverains craignent des nuisances sonores et environnementales. Depuis le pont ferroviaire de la rue de Lauterbourg, Denys Gass, le président de l’association des locataires du site ICF de Schiltigheim, détaille le projet : "À la place de la rangée d'arbres là-bas, il y aura une station de lavage. Dans le prolongement, il y aura les voies de remisage, où les trains seront nettoyés à l'intérieur. Ça se fait de nuit. Tous les gens qui habitent ici dans les immeubles seront impactés. Ils auront du bruit constamment. Le matin à 5h, ils mettent les trains en route et les moteurs tournent pendant pratiquement une heure. Ils utilisent du diesel lourd et c'est tout le quartier qui va prendre ça dans le pif. Les gens ont peur pour leur santé. On ne met pas des installations de ce genre-là dans un quartier d'habitation. C'est une aberration totale".

Les riverains redoutent aussi une circulation importante de camions et une dépréciation de leurs logements.

Les associations vont faire une nouvelle proposition à la Région. Ils souhaitent que ce Technicentre soit installé sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett (il y a des voies ferroviaires pour y accéder).

Une réunion publique le premier mars à Schiltigheim

"Ce projet s'inscrit dans le développement du Reme (le Réseau Express Métropolitain), on ne peut pas être dire qu'on va être contre le Reme, car c'était aussi une grosse demande des riverains, explique Patrick Majiecewski, le premier adjoint à la maire de Schiltigheim. Et puis c'est une friche ferroviaire, qui pose aussi d'autres problèmes, notamment d'incivilité. On se demandait ce qu'on allait faire de ce site-là. La Région et la SNCF proposent d'y faire ces opérations de stockage et de maintenance. Nous ville, on est d'accord que le Reme se développe, on a milité pour ça. Mais on ne veut pas que ce projet crée des nuisances excessives sur un secteur très urbanisé par rapport il y a trente ans, quand les activités ferroviaires se sont pratiquement arrêtées sur ce site-là. On attend notamment une étude environnementale qui est obligatoire, pour voir ce qui est acceptable ou pas".

Pour tenter d'apaiser les tensions autour de ce projet, la mairie de Schiltigheim organise une réunion publique sur le sujet le mercredi 1er mars.