Des Contrexévillois en colère signalent les nids poule de la commune sur Waze

Des petits points jaunes signalant un danger se multiplient ces derniers temps sur la carte de Contrexéville dans l'application routière interactive "Waze".

Des indications censées signaler habituellement un danger sur la route aux autres conducteurs. Sauf que cette-fois ci ils signalent tous les nids de poule sur les routes de Contrexéville.

Un détournement lancé sur les réseaux sociaux par Sébastien Gillet, un habitant en colère contre la municipalité. Des nids de poule qui lui gâchent la vie et qui sont bien trop nombreux selon lui : "je circule beaucoup à vélo et je vois la ville se dégrader. Venez faire du vélo à Contrexéville et vous verrez ! Il y a pleins de vieilles rues qui n'ont pas encore été refaites, il faut comprendre notre colère".

Geste citoyen et contestataire

Sa solution ? Prendre en photo les nids de poule et les signaler sur l'application pour aider les automobilistes et dénoncer la politique de la municipalité.

Une colère renforcée par l'augmentation de la taxe foncière décidée au début du printemps par le maire de la commune Luc Gérecke. Une augmentation de 150% de la part communale qui verra augmenter de quelques centaines d'euros la taxe selon les foyers. "Nous voulons bien payer plus de taxe foncière, mais pour avoir une ville propre, mais quand je me promène en ville je vois que ce n'est pas le cas" constate amèrement.

Le maire annonce des investissements

Une amertume contre laquelle le maire de la commune pense avoir trouvé une solution. "Un premier plan d'investissement sur les trois prochaines années sera dévoilé aux habitants d'ici la fin du mois, explique Luc Gérecke, on s'y était engagé".

Sans en préciser le montant, le maire explique que l'augmentation de la taxe alimentera ce plan d'investissement. Un plan notamment consacré à la voierie : "c'est impossible de refaire toutes les rues de la commune en 5 ans. Il faut tout reprendre à zéro. Il y a des travaux d'entretien, des restructurations totales de certaines rues et d'autres investissements sur des bâtiments, de l'éclairage public ou encore des réseaux d'assainissement."