Des cours de conduite pour les personnes âgées à Dun-le-Palestel

Être âgé et bien conduire, ce n'est pas incompatible ! Ce lundi, à Dun-le-Palestel, l'opération "je vieillis bien, je conduis bien" était organisée par l'association Paul et Paulette. Une journée financée par le Plan Départemental d'Action de Sécurité Routière, dans le cadre de la semaine de la sécurité routière en Creuse. Le but : faire une remise à niveau de la conduite pour les plus âgés. "On sait très bien que même si on a 5 ou 10 ans de permis, on a pris de mauvaises habitudes, qu'il y a de nouveaux panneaux et tout un tas de choses qui font qu'au niveau du code, on se retrouve avec des difficultés qu'on n'avait pas avant", reconnait Patricia, une des participantes.

Âgée de 65 ans, c'est la première fois qu'elle assiste à une session de perfectionnement, tout comme Françoise. Au volant de la voiture de l'auto-école, elle prend conscience des défauts de sa conduite : "Mes mains sont trop basses sur le volant et j'ai tendance à être beaucoup trop rapide sur la route". D'après Gabriel Caron, le dirigeant du centre de conduite de Dun le Palestel, les séniors sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des auto-écoles. "Généralement on en compte une dizaine par an, explique-t-il. En fait, ce sont les enfants, les petits enfants qui se rendent compte qu'il faudrait faire des sessions de perfectionnement."

La voiture indispensable pour les séniors

Et en Creuse, où la voiture est indispensable, il est plus que jamais nécessaire de maîtriser le volant : "Aujourd'hui, le constat est que les séniors sont isolés dans leur commune ou dans les villages, ajoute Laurent Daulny, le maire de Dun-le-Palestel. Sur le territoire du pays dunois par exemple, si on veut aller faire des courses sur Guéret ou la Souterraine, il faut prendre la voiture. Nous, on met bien les transports à la demande au niveau de la Communauté de communes, mais derrière tout ça, les personnes veulent leur mobilité, leur indépendance."

Il insiste sur un point : les personnes âgées ne sont pas les plus dangereuses sur la route, elles sont impliquées dans 20% des accidents en Creuse.