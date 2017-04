Des cours de remise à niveau pour les motards de Meurthe-et-Moselle

La préfecture de Meurthe-et-Moselle est au chevet de ses motards. Samedi 29 avril, elle a organisé une opération de prévention, "Motards responsables" à Badonviller. Une soixantaine d'inscrits ont pu se remettre à jour le temps d'une journée.

Ils sont une soixantaine de motards à avoir répondu présents dès 8 heures place de la République, à Badonviller samedi matin. Ici, les forces de l'ordre de Meurthe-et-Moselle leur proposent de se remettre à niveau. Avant toute chose, les motos passent le contrôle technique. Ce qui ne leur fait pas de mal selon les policiers. "Certains vérifient leurs pneus en leur donnant un petit coup de pied", confie l'un d'entre eux.

Concilier sécurité et plaisir

Puis les usagers se penchent sur le code de la route. "Il a bien changé depuis que j'ai passé le permis", plaisante Valérie. Cette motarde enfile ensuite son casque pour réaliser le parcours de maniabilité. Le but ? Permettre aux motards d'être plus à l'aise dans leur conduite, et plus précis dans leurs trajectoires.

Renée, vingt-deux ans, a passé son permis moto il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est l'échange avec les policiers motocyclistes qui lui apporte beaucoup :

C'est intéressant de partager l'expérience entre des professionnels et nous qui roulons pour le loisir. On arrive à trouver un point d'entente sur le fait qu'il faille passer la sécurité en premier et puis savoir quand même se faire plaisir", René, motard dans l'âme.

Faire tâche d'huile avec les mauvais élèves

Parmi la soixantaine d'inscrits, la grande majorité sont des volontaires. Mais il n'y a pas que des bons élèves. Quelques infractionnistes sont également présents.

Nous travaillons à la fois avec des élèves conscients des enjeux de sécurité mais aussi avec ceux qui ont pu commettre des infractions à la vitesse ou aux règles de dépassements. L'idée c'est de faire tâche d'huile", explique le colonel Gwandal.

Des motards plus exposés aux accidents

Une journée de prévention qui permet aussi de rappeler aux motards qu'ils sont beaucoup plus exposés aux accidents mortels que les conducteurs. Les risques de développer un accident mortel sont multipliés par 23 pour un motocyliste par rapport à un automobiliste.

En Meurthe-et-Moselle, le bilan de la sécurité routière est plus lourd cette année, comparé à celui de 2016. Depuis janvier 2017 déjà neuf personnes sont mortes dans un accident de la route, dont un motard. L'an dernier, à cette même période, sept personnes sont décédées.