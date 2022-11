Des créneaux de dépassement sur la RD 771 entre Cossé-le-Vivien et Renazé

C'est le début d'un chantier qui va durer plusieurs années dans le Pays de Craon. Il s'agit de l'aménagement de la RD 711 entre Cossé-le-Vivien et Renazé, une opération prioritaire pour le Département de la Mayenne. "Le résultat des expertises a permis de se prononcer sur la pertinence de l’opération au regard de son intérêt économique, du besoin en mobilité, et sur deux secteurs spécifiques pour l'implantation de créneaux de dépassement" indique, sur son site, la collectivité.

Le premier créneau devrait se situer au sud de Cossé-le-Vivien vers La Chapelle-Craonnaise et le second au sud de Craon du côté de Saint-Martin-du-Limet pour "promouvoir les échanges économiques entre le département de la Mayenne et Nantes/Saint-Nazaire en poursuivant les aménagements déjà réalisés sur cet axe dans les départements voisins de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique".

Pour aboutir à la construction de ce projet, des ateliers thématiques et des réunions publiques seront organisés avec les habitants, les élus, les associations et tous les acteurs économiques et agricoles du secteur.