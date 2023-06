Des députés insoumis et écologistes lancent une commission d'enquête "populaire" contre le projet Lyon-Turin

Des députés insoumis et écologistes annoncent ce mercredi 14 juin le lancement d'une commission d'enquête "populaire" pour dénoncer le coût "démesuré" et la nocivité, selon eux, pour l'environnement du projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, avec l'objectif d'en faire un débat "national". C'est tout sauf un hasard du calendrier, trois jours avant la grosse manifestation des opposants au projet prévu ce samedi 17 juin en Maurienne.

"Un projet écocidaire et de gaspillage de l'argent public"

"C'est un projet écocidaire et de gaspillage de l'argent public" a lancé la cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot, en présentant devant la presse cette initiative informelle, associant notamment le syndicat Sud-Rail et l'association savoyarde "Vivre et agir en Maurienne".

A ses côtés, la patronne des députés écolos Cyrielle Chatelain a fustigé "un projet complètement démesuré, en termes de montants financiers et de coût environnemental", plaidant pour utiliser les capacités "très largement sous-exploitées" de la ligne déjà existante entre la France et l'Italie.

Les deux parlementaires ont estimé que la commission "populaire" contribuera à ce que les débats autour de ce projet contesté soient portés au "niveau national". Même si les travaux ont été lancés, "ce n'est pas fait, on a encore le choix", a insisté Mme Chatelain.

Une commission informelle

Malgré le caractère informel de la "commission", ils souhaitent notamment entendre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'actuelle cheffe de gouvernement Elisabeth Borne ou encore le ministre des Transports Clément Beaune. Sans garantie qu'ils accepteront. Ils veulent également auditionner les "acteurs de terrain dans les départements concernés par l'ensemble du tracé" et organiser des visites des ouvrages existants et des chantiers déjà lancés.

Sauf qu'à la différence d'une commission d'enquête parlementaire, rien n'obligera les personnes sollicitées à répondre à cette commission d'enquête "populaire". Les députés envisage de publier un rapport sur ce projet du Lyon Turin d'ici six à huit mois.