Des députés LFI demandent la suspension de la ZFE à Marseille

Les conducteurs marseillais doivent surveiller leur vignette Crit'Air avant de se lancer dans les rues de la ville. Depuis septembre, toutes les voitures les plus polluantes (vignettes 5) n'ont plus le droit de rouler dans la ZFE, ce périmètre du centre-ville qualifié comme zone à faibles émissions. Tout contrevenant s'expose à une amende de 68 à 135 euros . Une mesure dénoncée par quatre députés LFI de Marseille. Ils réclament la suspension de la ZFE.

Ce périmètre défini largement autour du Vieux-Port est donc désormais réservé aux voitures les moins polluantes. "Il est tout simplement impossible pour certains Marseillais d'acheter un véhicule récent, au coût trop élevé", explique le communiqué envoyé par les députés à la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Les députés dénoncent une mesure pénalisante pour les plus modestes

Les députés Manuel Bompard, Marina Mesure, Sébastien Delogu et Hendrik Davi reprochent à la Métropole de ne pas proposer d'aide aux particuliers qui souhaitent changer de véhicules : "Ce ne sont pas les économies de six mois d'abonnement gratuit pour les transports en commun, soit environ 200 euros par adulte, qui permettront d'acquérir un véhicule électrique à plus de 20.000 euros de reste à charge."

Manque de transports en commun ?

Selon eux, pour réduire la pollution dans la ville, il faut notamment renforcer l'offre de transports en commun à Marseille. "Comment prendre les transports dans le 3e arrondissement ? Il n'y en a pas", dénonce Sébastien Delogu, député LFI de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il dénonce un manque d'accès au métro et au tramway dans le quartier de la Belle de Mai, où les habitants sont contraints de prendre "des bus bondés".

L'année prochaine, en septembre 2023, la mesure s'étendra aux véhicules Crit'Air 4, puis aux véhicules avec une vignette Crit'Air 3 l'année suivante.

Ce communiqué est signé par quatre députés de La France Insoumise : Manuel Bompard, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et coordinateur de La France Insoumise, Marina Mesure, députée européenne, Sébastien Delogu, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, et Hendrik Davi, député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône.