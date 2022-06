Des députés Nupes de Haute-Garonne boycottent l'avion pour se rendre à Paris

Le train, beaucoup plus écologique, est privilégié par certains députés de la Nupes pour faire les allers-retours à la capitale, depuis la Haute-Garonne. Malgré la vitesse de l'avion : une heure et 20 minutes, contre cinq heures en train, ces députés sont bien décidés à montrer l'exemple.

Quand on voyage, on prend maintenant en compte notre empreinte carbone. Certains députés de l'alliance de gauche, la Nupes, fraichement élus en Haute-Garonne ont décidé de ne plus prendre l'avion pour se rendre à l'Assemblée nationale, à Paris. Le train est beaucoup plus écologique, mais moins rapide. Comptez entre quatre et cinq heures en train pour rejoindre la capitale depuis Toulouse, contre une heure et 20 minutes par les airs.

Malgré tout, certains députés ont décidé de boycotter l'avion pour montrer l'exemple, c'est le cas de François Piquemal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, qui a décidé de s'en passer autant que possible. "J'évite de prendre l'avion depuis quelques années maintenant, confie-t-il. Ma grand-mère me disait que l'on ne prêche que par l'exemple, alors maintenant que je suis élu, j'essaie de faire ma part."

Améliorer les trains de nuit

La députée de la 9e circonscription de Haute-Garonne, Christine Arrighi a choisi le train de nuit pour ses allers-retours. Elle milite d'ailleurs pour la réhabilitation de ce moyen de transport avec le collectif "Oui au train de nuit". Départ par exemple de Paris à 22h12, et arrivée en gare de Matabiau, à Toulouse à 6h42. En tout, huit heures et 30 minutes de trajet : une nuit complète, mais pas forcément une bonne nuit, en témoigne Christine Arrighi. "Il faut que nous envisagions le voyage de nuit comme le voyage du sommeil, dit-elle. Il faut réhabiliter les wagons, avec de vrais lits. "

Malgré le manque de confort, selon la députée, la demande est bien là, parce que c'est économique : "À chaque fois que je le prends, il est systématiquement plein. Il y a beaucoup de jeunes et des personnes qui ne veulent pas payer une nuit de plus à l'hôtel."

Christophe Bex, le député de la 7e circo de Haute-Garonne boycotte aussi l'avion, qu'il ne prendra qu'en cas d'urgence. Il est d'ailleurs pour la fermeture de certaines lignes aériennes. "Pour les petites distances, en France, on peut utiliser le train, c'est une aberration de prendre l'avion. Je soutiens la proposition qu'avait fait François Ruffin : c'est-à-dire de supprimer toutes les lignes intérieures en avion quand elles sont en concurrence avec le train."

Même si les prix de l'avion varient beaucoup, ils restent de manière générale plus élevés que le train pour se rendre dans la capitale depuis Toulouse.