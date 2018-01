Limoges, France

L'aéroport de limoges Bellegarde met le cap sur les destinations soleil. L'idée, c'est d'étoffer l'offre et de se développer, résume Laurent Le Mercier, directeur de la plateforme. Une centaine de passagers sont ainsi partis le week-end dernier pour le Cap vert, "un franc succès" selon le directeur de l'aéroport, "on a un programme qui s'est étoffé sur Malaga et Majorque". Et dans 15 jours un salon du voyage sera organisé, sur le même modèle que celui de Brive. On pourra venir en bus depuis le centre-ville.

"On a toujours besoin de se faire connaître auprès de son public local, de montrer les possibilités et la facilité d'un départ depuis sa région", explique Laurent Le Mercier. Côté bilan, la saison "a été boostée par l'arrivée de British Airways, au-delà des espérances". Quant à la liaison vers Paris, une nouvelle délégation de service public est en cours d'attribution, avec un résultat attendu fin 2018, et peut-être des "tarifs compétitifs pour se rendre en région parisienne pour des motifs professionnels ou personnels".

Ecoutez l'interview en intégralité ici.