Des drones vous guident sur l'Autoroute A7 pendant le chassé-croisé

Vous devez prendre la route en plein chassé-croisé ce samedi ? Pas de panique, France Bleu vous guide. Et si cela ne vous suffit pas, Vinci Autoroutes met en place de nombreux moyens d'information pour prendre les bonnes décisions, dont des drones.

Tous les moyens sont bons pour ne pas vous retrouver dans la masse des véhicules qui vont descendre ou remonter la Vallée du Rhône ce samedi. Il faut dire que c'est une journée classée noire par Bison Futé dans le sens des départs, orange dans celui des retours. Vous pouvez bien entendu écouter France Bleu, nous vous accompagnons sur votre trajet. Mais si cela ne suffit pas, Vinci Autoroutes a mis en place tout un arsenal pour vous informer.

Nouveauté 2017 : des drones vous guident

Première technologie et pas des moindres : le groupe Vinci couvre ce samedi huit sites stratégiques avec des drones. Sont notamment concernés la traversée de Valence et le péage de Vienne-Reventin sur l'Autoroute A7. De 9h à 17, ces appareils vont survoler les zones fréquemment embouteillées, et diffuser les images en direct sur leur site internet www.vinci-autoroutes.com, ainsi que sur la page Facebook de Vinci Autoroutes. Avec seulement quelques secondes de décalage, vous pourrez vérifier le trafic en cours sur votre trajet, et admirer en passant de superbes vues aériennes des sites. Le dispositif de drones avait déjà été testé le 8 juillet, les anciennes images sont visibles ici.

Vue aérienne de la traversée de Valence par un drone de Vinci Autoroutes - Image VINCI Autoroutes

De nombreux autres moyens d'information

Vinci Autoroutes ne se contente pas des drones. De nombreux autres moyens sont à votre disposition pour préparer votre trajet, ou le modifier : une application gratuite pour smartphone, un numéro accessible 7 jours/7 et 24h/24 le 3605, et des fils twitter dédiés, dont le compte @VINCIAutoroutes pour suivre les temps de parcours sur l'autoroute A7.