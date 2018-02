Indre-et-Loire, France

Cette journée de lundi s'annonce très tendue pour le gouvernement ! Matignon doit faire connaitre la méthode et le calendrier de sa réforme ferroviaire. Il se pourrait que le premier ministre décide d'avoir recours aux ordonnances pour faire passer son texte, ce qui fait d'ores et déjà bondir les syndicats. Eux préviennent, ils feront grève si cette hypothèse se confirme, ils dénoncent "un passage en force".

Au delà de la méthode, le fond de la réforme interroge aussi

Le gouvernement pourrait s'appuyer sur le fameux rapport Spinetta rendu il y a deux semaines et qui lance une quarantaine de pistes, comme la fermeture des lignes peu fréquentées, donc pas rentables, telles que les lignes TER Tours/Loches (140 000 passagers par an) et Tours/Chinon (240 000 passagers par an). Dans ce dernier cas d'ailleurs, les élus d'opposition (PS) au conseil municipal de Ballan-Miré ont décidé d'agir et d'alerter par courrier députée du secteur et élus de la métropole. Vendredi dernier, ils ont aussi distribué des tracts aux voyageurs sur le quai de la gare de Ballan-Miré. Leur commune se situe à moins de 15 minutes de la gare de Tours et eux entendent bien garder leur TER. Catherine Zuber est l'une de ces élues. Elle prend surtout le train quasi quotidiennement pour aller au travail et elle refuse d'entendre que cette ligne n'est pas rentable.

"Prenez le train le lundi matin, vous voyagerez debout !" - Catherine Zuber

"Tous les étudiants partent en internat, il n'y a plus de place. Cette ligne rend un vrai service. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un véhicule. Et puis ça met Ballan-Miré, non plus dans la campagne, mais dans une zone urbaine avec tous les services qu'on doit avoir aujourd'hui dans une commune de 8000 habitants".

Elle et les trois autres élus d'opposition ont ainsi écrit plusieurs courriers en ce sens, à la députée du secteur et aux élus de la métropole, ils entendent combattre ensemble pour garder leur ligne TER Tours/Chinon.