Des élus de la Loire en deux roues avec les motards en colère !

Les motards en colère veulent faire réagir le département sur l'état des routes dans la Loire. Ils ont organisé une virée à moto avec les élus, jeudi 23 mai, entre Saint-Chamond et Pélussin. L'objectif était de permettre au président du département et à ses conseillers de se mettre à leur place.

Saint-Chamond, France

En attendant l'assouplissement des 80 km/h, les motards veulent faire réagir le département sur l'état et l'aménagement des chaussées. Pour que les élus se rendent compte des problèmes que rencontrent les motards rien de mieux que les emmener pour une balade à moto. C'est ce qu'on fait les motards en colère de notre département jeudi 23 mai à l'occasion de l'opération "motard d'un jour".

Le président du département, ses conseillers mais aussi des agents du département étaient conduits par une vingtaine de motards en colère. Une balade d'une cinquantaine de kilomètres entre Saint-Chamond et Pélussin. Une action qui fait suite à la charte signée en décembre 2018 par l'Etat, le département de la Loire et la Fédération française des motards en colère (FFCM42) pour l'amélioration de la sécurité des motards sur le réseau routier de la Loire.

Des routes inadaptées aux motos

Ils ont l'impression que la route n'appartient qu'aux voitures, en plus des chaussées en mauvais état François n'en peut plus de certains ralentisseurs "les coussins berlinois qui sont dans une sorte de caoutchouc sont très glissants dès qu'il pleut, donc c'est très dangereux parce qu'on peut vite tomber". Même constat pour Aurélien qui a fait la balade avec le président du département "les pièges sont partout pour les deux roues, il y a des trous sur la chaussées et les plaques métalliques des égouts peuvent nous faire chuter, donc c'est compliqué pour nous".

On se rend compte des problèmes que les motards peuvent rencontrer"- Stpéhane s'occupe de la voirie à Saint-Chamond

Les motards ont réussi leur coup puisque les agents du département ont pris conscience du danger. Stéphane s'occupe de la voirie à Saint-Chamond. Cette escapade avec les motards lui a permis de voir les choses différemment. "Quand on est sur la moto on se rend mieux compte de l'amplitude, de l'espace nécessaire pour les deux roues et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Moi je n'avais pas appréhendé les choses comme ça, quand on fait des aménagements on ne pense pas forcément aux motards". Stéphane l'a promis la prochaine fois qu'il va rénover des routes il va aussi penser aux motos.