Des élus de la ville de Drancy bloquent le dépôt de bus de la RATP à Pantin

Drancy, France

Ils ont décidé de marquer le coup et de faire part de leur colère. Une cinquantaine d'élus municipaux de la ville de Drancy en Seine-Saint-Denis, écharpe tricolore sur l'épaule, bloquent depuis 6 heures du matin ce mercredi, le depôt de bus de la RATP à Pantin.

Un quartier entier privé de bus

C'est de ce dépôt que partent les bus de la ligne 151 qui desservent Drancy. Mais depuis une dizaine de jours, ces bus ne passent plus dans le quartier du Village Parisien, un quartier classé dans la "politique de la ville" où se trouve notamment une école et une maison de retraite.

Bras de fer engagé avec la RATP

Aude Lagarde, la maire UDI de Drancy, présente sur place ce matin, affirme que cette suppression a été faite sans concertation avec la ville et pénalise 8 000 habitants. Elle dénonce "des méthodes de voyous" de la part de la RATP et exige que le quartier soit de nouveau desservi dès que possible.