Des élus de Noirmoutier votent pour un retour du péage sur le pont

L'idée d'un retour du péage sur le pont de Noirmoutier refait une nouvelle fois surface. Fin septembre, les élus de la Communauté de communes de l'île ont émis le vœu d'un rétablissement d’un droit de passage sur le pont (gratuit depuis 1994). Selon eux, cela permettrait de financer notamment la préservation des espaces naturels de l'île et de développer des modes de mobilité alternatifs à la voiture.

"Ce sera l'accélérateur du projet de transition écologique sur l'île", Fabien Gaborit

"Ce sera l'accélérateur du projet de transition écologique pour le territoire, affirme Fabien Gaborit président de la communauté de communes de Noirmoutier, et c'est prévu par le Code de l'environnement de flécher le chiffre d'affaires réalisé sur le pont pour la protection de l'environnement, l'acquisition foncière d'espaces naturels et agricoles, et puis cela permettra de mettre en place des modes alternatifs à la voiture, comme des transports collectifs gratuits". Fabien Gaborit réfute également l'argument d'un report de la fréquentation sur le passage du Gois: "Il n'est accessible que trois heures par jour en fonction des marées, et ça on ne le changera pas".

La décision finale dépend du Conseil départemental de la Vendée propriétaire du pont. " C'est un ouvrage qui a été payé par le contribuable vendéen et il faut que nous regardions ce sujet avec les conseillers départementaux. Je rappelle qu'il y a en parallèle du pont le passage du Gois, assez majestueux. Et si nous bloquons le pont pour que les automobilistes se précipitent vers le Gois c'est quand même un sujet à regarder avec beaucoup d'attention", déclarait en novembre 2022 le président du département Alain Leboeuf.

Passage du Gois vers Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

"L'île vit principalement du tourisme et il faut penser aux gens qui viennent y travailler", Dominique Chantoin

Favorables au principe d'un péage, les élus de deux communes, l'Epine et Barbatre, ont néanmoins voté contre le vœu de la communauté de communes pour des questions de forme. "Nous avions fait une promesse aux élections de lancer une étude, argue Dominique Chantoin maire de l'Épine, l'île vit principalement du tourisme et cela aurait aussi une conséquence pour les gens qui travaillent sur l'île et qui doivent vivre sur le continent faute d'avoir pu se loger sur l'île, ce serait une double peine !"

