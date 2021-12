Alors que des travaux de rénovation ont été effectués sur la ligne SNCF qui relie Besançon à la Chaux-de-Fond en Suisse, des élus des collectivités traversées réclament une offre de train plus adaptés aux besoins des usagers, pour augmenter la fréquentation.

Des élus du Doubs demandent une offre plus adaptée aux usagers de la ligne SNCF des Horlogers

Des élus des territoires entre Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse se sont réunis à Valdahon pour présenter leur résolution pour une meilleure offre de train.

Après la réouverture de la ligne de train des Horlogers, qui part de Besançon et qui va jusqu'en Suisse à la Chaux-de-Fond, des élus de toutes les collectivités sur ce trajet ont envoyé une résolution à la SNCF, l'État et la région, qui gèrent la ligne pour demander un meilleur service. Ils étaient réunis ce jeudi 23 décembre à Valdahon pour la présenter. Pour l'instant, ils estiment que les liaisons ne sont pas assez en phase avec les besoins des territoires et des usagers.

Adapter pour augmenter la fréquentation

Horaires inadaptés pour les travailleurs, fréquence des trains parfois trop faible, la nouvelle ligne des Horlogers présente des défauts, d'après le maire de Morteau, Cédric Bolle. Malgré les 55 millions d'euros engagés pour sa rénovation, ils pourraient bien nuire au succès de la ligne : "Si nous n'arrivons pas effectivement à coller l'offre à la demande, si on ne répond pas aux attentes des usagers, forcément, par question de confort, chacun continuera d'utiliser sa voiture.".

Pour l'instant, la fréquentation demeure faible, mais le potentiel est bien là pour les élus. Ainsi, pour augmenter la fréquentation, tous demandent de réadapter l'offre pour la faire correspondre aux attentes des éventuels passagers, ce qui avait été déjà fait au début des années 2000, entre 2002 et 2005, avec succès, selon Patrick Réal, de la FNAUT (Fédération nationale des associations d'usagers des transports) : "Ça a entrainé une progression de la fréquentation à deux chiffres pendant plusieurs années. La fréquentation sur la ligne a augmenté de 37%. C'est très encourageant. Ça montre bien que quand l'offre s'améliore, il y a une réponse derrière", affirme-t-iL.

_Pour améliorer l'offre, toutes les parties doivent pouvoir prendre part aux discussions. Une position que défend Anne Vignot, la maire de Besançon. "Que ce soit l'Etat, la SNCF, la région, les collectivités et bien sûr, les entreprises, les habitants, nous avons besoin d'avoir une concertation qui ressemble à une concertation_", explique la présidente du Grand Besançon.

Pour l'instant, les élus attendent la réponse de la région, de l'Etat et de la SNCF à leur résolution.