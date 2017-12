Gers, France

Un mois et demi après la mobilisation des habitants et des élus à Nogaro, dans le Gers, une délégation a été reçue, ce mardi soir, par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Au menu des discussions de cette réunion de travail, notamment, la question des camions internationaux qui empruntent la D931, pour éviter de payer l'autoroute. Ce trafic est estimé à environ un millier de poids-lourds chaque jour. Bruit, pollution, sécurité routière, les riverains sont à bout. Ils avaient d'ailleurs manifesté il y a environ un mois et demi, à Nogaro.

Plusieurs propositions dont une écotaxe régionale

En tête du groupe d'élus qui ont rencontré Elisabeth Borne, le président du Département. Dans une lettre à la ministre des Transports, Philippe Martin fait des propositions. Il veut ramener jusqu'à 60% des camions sur l'A62 ET l'A64. Pour cela, il évoque une première solution : limiter le tonnage sur la RD931 et à l'interdire aux poids-lourds de plus de 19 tonnes. Le Département pourrait aussi demander que l'axe ne soit plus classé comme "Route à Grande Circulation". Puis, il y a cette demande que Philippe Martin qualifie de "plus efficace" : la mise en place à titre expérimental d'une écotaxe régionale pour le trafic de ces poids lourds transnationaux, qui permettrait de ne pas pénaliser l'économie locale. Le portique existant, à l'Isle Jourdain, après Auch en direction de Toulouse, permettrait de lancer "l'expérience dans des délais raisonnables et sans financement supplémentaire" conclut le président du Département.

Je l'ai trouvée très attentive - Christian Peyret, maire de Nogaro

Dans la délégation, également, Christian Peyret, le maire de Nogaro. Il revient satisfait et rassuré de sa rencontre avec la ministre : "Dans la discussion, je lui ai proposé de prendre, conjointement avec les six communes et le Département, un arrêté d'interdiction de transit des poids-lourds. Décision qui pourrait être quasi immédiate et elle (la ministre) ne s'opposerait pas à ce que cet arrêté soit validé. Pour qu'après on travaille sur de plus gros chantiers, et trouver d'autres solutions pour cette traversée du Gers."