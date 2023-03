Des élus du nord-ouest de l'Indre-et-Loire alertent la Région sur l'offre insuffisante de transports

Dans un courrier adressé cette semaine à Philippe Fournié, vice-président de la région Centre-Val de Loire délégué aux Mobilités et aux Transports, onze maires du nord-ouest de l'Indre-et-Loire alertent sur l'offre de mobilité qu'ils jugent insuffisante ou incomplète. Ce territoire en question (Avrillé-les-Ponceaux, Gizeux, Continvoir, Hommes, Rillé, Channay-sur-Lathan, Cléré-les-Pins, Ambillou, Pernay et Savigné-sur-Lathan), relié à Tours par la ligne P des cars Rémi, regroupe près de 10.000 habitants mais n'est pas suffisamment desservi. Deux liaisons sont assurées quotidiennement à 7h et 13h en partant de Savigné-sur-Lathan uniquement. Une rotation inappropriée à l'heure de "l'augmentation des coûts du carburant, du coût du stationnement" et qui "ne correspond pas aux demandes des aînés et des jeunes qui souhaitent rejoindre la métropole de Tours" écrivent les maires.

"Quand on compare les chiffres de 1982, la population a augmenté de 40 % dans ce secteur" fait remarquer Hugues Brun, le maire de Savigné-sur-Lathan. Une démographie qui augmente en raison notamment des hausses des prix de l'immobilier dans la métropole de Tours, or les familles qui s'y installent viennent justement travailler dans la Métropole. "Le souci c'est qu'on est tous dépendants de notre voiture" ajoute l'élu, "et avec le prix de l'essence, on cherche d'autres alternatives."

Pour Hugues Brun, ce manque de desserte illustre le manque de considération que peuvent ressentir les habitants du Nord-ouest tourangeau : "franchement, quand on parle de tramway, de train à hydrogène, de RER métropolitain… mais nous, on n'en est pas là ! Avant de se lancer dans des projets à plusieurs millions d'euros, voyons déjà ce qu'on peut améliorer. Ne serait-ce que rajouter une rotation supplémentaire. Il y a un ras-le-bol parmi la population. Les services publics disparaissent, la mobilité, c'est compliqué, on n'aura bientôt plus le droit de prendre nos voitures diesel pour aller à la métropole avec la ZFE [Zone à faible émission, obligatoire à partir de 2025, ndlr]. C'est une population qui se sent exclue, et quand on se sent exclu, on se réfugie dans le vote contestataire." Aux dernières législatives, la cinquième circonscription est la seule d'Indre-et-Loire à avoir porter un candidat du Rassemblement National au second tour .