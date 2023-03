Des élus manifestent ce vendredi à Rennes contre un projet de nouvelle ligne TGV

"En 2023, en France, les territoires ruraux ne sont-ils bons qu’à être balafrés par de nouvelles voies ferrées pour relier toujours plus vite les grandes agglomérations ?" C'est ainsi que débute la pétition des élus de la Communauté de commune "Vallons de Haute Bretagne", située au sud de Rennes. Ils dénoncent le projet de création d'une nouvelle ligne à grande vitesse, sur la portion Rennes - Redon - Nantes, dans le cadre du projet appelé LNOBPL (Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire), destiné à améliorer la desserte ferroviaire en Bretagne et Pays de Loire.

Ce projet, voulu par l'Etat, la Région et la SNCF, est pour le moment au stade des discussions entre partenaires. L'objectif est de gagner du temps de trajet et de transporter davantage de voyageurs. "Nous sommes en phase d'étude préliminaire, nous ne sommes pas à l'aube d'une décision au couperet", précise Christophe Huau, directeur territorial Bretagne de SNCF Réseau. Il assure également que les élus et le public seront concertés avant chaque décision importante.

600 hectares de terres agricoles détruits

Selon les élus de la Communauté de commune "Vallons de Haute Bretagne", ce projet de ligne à grande vitesse engendrerait la création d'une nouvelle ligne ferroviaire, entre Rennes et Redon. "Pour 11 petites minutes de trajet en moins, on envisage de détruire plus de 600 hectares de terres agricoles. C'est un problème écologique, agricole, foncier. Je trouve ça ridicule", explique Thierry Beaujouan, président de Vallons de Haute-Bretagne communauté . Le vice-président Pierre-Yves Reboux ajoute que les élus n'ont pour le moment pas été concertés et déplore le fait que "les installations actuelles ne soient tout simplement pas rénovées."

Même son de cloche du côté de la coordination ferroviaire bretonne qui regroupe les associations d'usagers. Sa porte-parole Stéphanie Grevet le reconnaît : "il faut améliorer la ligne Rennes-Nantes qui est trop longue et peu remplie". Mais elle estime qu'il suffit "d'améliorer la signalisation, de rénover la voie ferroviaire actuelle, sans faire de nouvelle ligne". Et elle ajoute : "ce qui nous dérange, c'est qu'on favorise encore les métropoles Rennes et Nantes mais qu'on ne fait rien pour les trajets du quotidien, et les territoires ruraux."

Une manifestation est prévue ce vendredi 10 mars à 15 h devant la gare de Rennes. Le cortège se dirigera ensuite vers la préfecture. "On attend entre 200 et 300 personnes. Des élus, des riverains, mais aussi les représentants de syndicats agricoles et d'associations d'usagers", espère Thierry Beaujouan.