Des élus réclament à l'État une route alternative entre le sud-Vendée et la Charente-Maritime

Vendée, France

Y-aura-t-il un jour une autoroute pour désenclaver le sud Vendée ? Les élus locaux continuent de se mobiliser, cinq ans après l'abandon du projet de l'A831 entre Fontenay-le-Comte et Rochefort en Charente-Maritime. Ils reviennent à la charge avec une rencontre au sommet ce jeudi 23 janvier 2020 avec Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des Transports, pour réclamer à nouveau une route performante entre les deux départements.

Une route alternative promise en 2015

Les élus n'ont pas oublié la promesse d'une route alternative faite l'État après l'abandon du projet d'A831 sous le mandat de François Hollande. "On veut une route digne de ce nom", insiste Yves Auvinet, président du département de la Vendée qui a rencontré le secrétaire d'État ce jeudi. "Le fait qu'il nous ait reçus, c'est déjà une belle avancée, il a pris connaissance de la démarche, il connaît un peu le terrain donc il en voit l'utilité", confirme-t-il, confiant. Une prochaine entrevue avec le ministre est prévue fin mars.

Une autoroute ? Une route ? Peu importe. Les élus veulent simplement une liaison performante, moins dangereuse et rapide entre le sud-Vendée et la Charente-Maritime. "L'autoroute pour l'emploi" comme ils l'a surnomment, car elle dynamiserait d'après eux, d'un côté le bassin de Fontenay le Comte et de l'autre, le port de la Rochelle, le seul qui n'est pas bien desservi. Cela profiterait au tourisme avec une liaison entre la côte et les terres et à la sécurité de tous puisqu'il y aurait moins de passages dans les villages et donc moins d'accidents.

Tout ça dans le respect de l'environnement. Un point sur lequel ils insistent puisque pendant des années, des associations écologistes se sont opposées au projet à cause des risques pour le marais poitevin, au milieu du tracé. En mars 2015, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts avait dénoncé "un projet hors de prix et destructeur", "la transition énergétique utiliserait bien mieux cet argent", avait-il indiqué, et Ségolène Royal avait mis le coup de frein final au projet.