Des embouteillages dans les centres de contrôle technique en Berry

Le moteur, les phares, les pneus : tout est vérifié sur les voitures pendant une bonne demi-heure. Dans le centre contrôle technique Dekra de Déols, il y a beaucoup de travail. "C'est chargé, on fait au mieux mais les gens se précipitent depuis le déconfinement. Il y a une forte demande en ce moment", explique Julien, l'un des salariés. Pendant les deux mois de confinement, le site a seulement ouvert pour donner un coup de main notamment aux véhicules sanitaires, obligés de se déplacer. Mais c'était la seule activité.

Pas de rendez-vous avant dix jours dans certains centres en Berry

Depuis le 11 mai, les salariés font des heures supplémentaires. Et le nombre de contrôle technique effectué a doublé. "On fait au maximum pour répondre le plus rapidement possible mais nos carnets et nos agenda sont bien plein pendant les trois prochaines semaines", souligne Raphaël Perraud, le gérant des centres à Déols, Levroux et Neuvy-Saint-Sépulchre. En passant des coups de fil dans d'autres centres, impossible d'obtenir un rendez-vous avant une dizaine de jours.

Les gens sont un peu stressés parce qu'ils veulent que leur véhicule soit en règle, ce qui est normal

Les contrôles techniques à faire avant le 23 juin ?

Un stress supplémentaire également lié au flou autour de la législation. Jusqu'à quand les forces de l'ordre tolèrent que l'on roule sans contrôle technique à jour ? La réponse n'est pas évidente car le gouvernement n'a pas apporté de réponses précises. Ce qui est certain, c'est que les automobilistes qui devaient faire leur contrôle technique avant le 12 mars ne sont pas en règle en ce moment et n'ont aucune excuse.

Mais pour ceux dont le contrôle technique arrivait à échéance à partir du 12 mars, c'est le flou. Dans un premier temps, le gouvernement avait annoncé la date butoir du 23 juin pour s'en occuper. Ensuite, il a été question d'ajouter 104 jours en plus de la date de son contrôle technique. D'un centre à un autre, les informations ne sont pas les mêmes. Et le gouvernement n'a pas éclairci le mystère.

Le meilleur conseil est le suivant : ne tardez pas à prendre rendez-vous pour éviter de mauvaises surprises. "Dans la mesure où on veut profiter un peu plus de la voiture, c'est important, sinon on prend une prune. C'est toujours important, pour faire les courses, pour se balader, pour aller voir les enfants et les petits-enfants", explique André.