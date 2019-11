Des entrepreneurs du BTP bloquent les dépôts pétroliers de Brest et Lorient

Comme il y a un an, des entrepreneurs des travaux publics et du bâtiment se mobilisent contre la fin annoncée du gazole non routier (GNR) qui ferait grimper leur facture d'énergie. En Bretagne, ils se sont positionnés avec leurs engins aux abords des dépôts pétroliers de Brest et Lorient.